Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Timiș au efectuat miercuri, 28 iunie, percheziții la domiciliu in Timișoara, Checea, Maguri, Dumbravița, Moșnița Noua și Știuca, in județul Timiș, la persoane banuite ca vand arme ilegal.

- Doi barbati au fost arestati preventiv pentru tentativa de omor si tulburarea linistii si ordinii publice, dupa ce s-au luat la bataie, alaturi de alti amici. Scandalul a pornit la o sala cu jocuri de noroc, unde un agent de paza a dat afara un client. Scandalul a inceput, vineri seara, sustin surse…

- Un barbat și o femeie au fost reținuți dupa ce ar fi falsificat diplome de bacalaureat pe care le-ar fi vandut cu 2.000 de euro bucata. Polițiștii au facut șapte percheziții domiciliare și una la o universitate privata din Timișoara. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din…

- Polițiștii aradeni efectueaza in dimineața aceasta o serie de percheziții la contrabandiști de țigari din patru județe. „Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, impreuna cu polițiștii…

- Astazi, 14 iunie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Secția 5 Poliție pun in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, in București, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune.In fapt, in perioada 2021…

- Poliția orașului Darabani, cu sprijinul Serviciului Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, Biroului pentru Protecția Animalelor, Secției 7 Poliție Rurala Darabani și Poliției municipiului Dorohoi au pus…

- Mai multe cantitați de substanțe toxice și produse pentru protecția plantelor – folosite la grabirea coacerii legumelor, dar interzise in Romania – au fost confiscate in urma unei investigații efectuate de polițiștii buzoieni de la Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. In acest caz, au avut…

- CARAȘ-SEVERIN – Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș, au pus in executare 5 mandate de percheziție domiciliara, joi, 13 aprilie, intr-un dosar pentru contrabanda cu țigari!…