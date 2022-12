Zece persoane rănite în accidentul de la Buteni: o fetiță de 11 ani printre răniți Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad a anunțat ca zece victime, printre care și o fetița de 11 ani, raniți in accidentul de la Buteni, au ajuns la Unitatea de Primire Urgențe. Toți pasagerii autocarului au fost consultați la locul accidentului, dar s-a decis ca zece persoane sa fie transportate la spitalul din Arad. Pacienții […] The post Zece persoane ranite in accidentul de la Buteni: o fetița de 11 ani printre raniți first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Zece persoane ranite in accidentul de la Buteni: o fetița de 11 ani printre raniți appeared first on Arad… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Buteni spre Cuied. Un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat. A fost activat planul roșu.Este posibil ca in accident sa fie 33 de victime. UPDATE: „Intervin forțe și mijloace ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vasile Goldiș…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Buteni spre Cuied. Un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat. A fost activat planul roșu. The post Accident la Buteni: un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Accident…

