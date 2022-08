Zece mii de pacienți vindecați de Covid la Spitalul de Boli Infecțioase din Iasi Cazurile au fost internate la unitatea medicala ieșeana de la inceputul pandemiei și pana acum. ”Aceste cifre vorbesc de fapt despre activitatea corpului medical din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ” Sf. Parascheva” Iași, despre daruirea cu care am tratat fiecare pacient in parte luptand pana la capat cu rabdare și perseverența, pentru ca tratamentul sa aiba rezultate favorabile. Fiecare pacient vindecat a fost o victorie și o rasplata a muncii noastre. La spitalul nostru au fost admise cazurile grave de COVID, pacienți redirecționați din toata țara, oameni care au fost tratați și… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

