Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea participa calare la parada "Trooping the Colour", manifestare speciala ce marcheaza ziua de nastere a suveranului britanic, la 30 de ani dupa ce mama sa, regina Elisabeta a II-a a calarit pentru ultima oara in cadrul acestui eveniment, transmite sambata DPA.In cadrul evenimentului…

- Regele Charles al III-lea participa calare la parada "Trooping the Colour", manifestare speciala ce marcheaza ziua de nastere a suveranului britanic, la 30 de ani dupa ce mama sa, regina Elisabeta a II-a a calarit pentru ultima oara in cadrul acestui eveniment, transmite sambata DPA.

- Vreme deosebit de calda la Londra, unde s-au inregistrat 30 de grade, o temperatura cu care mulți britanici nu sunt obișnuiți. Și chiar pe aceasta canicula, sute de soldați in uniforme groase au participat la repetițiile pentru parada dedicata Zilei Regelui.

- La doar cateva zile de la ceremonialul de incoronare ce a avut loc la Londra, o informație – venita deocamdata pe surse – da ca posibila o prima vizita in Romania a Regelui Charles al III-lea, la inceputul lunii viitoare. Și anume, Regele Charles al III-lea ar urma sa viziteze Romania pe data de 2 […]…

- Kate Middleton a stralucit la propriu la ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea. Prințesa de Wales a imbinat modernul cu clasicul, rezultand o ținuta care a intors priviri și a atras cu sine un val mare de aprecieri. Iata detaliul ținutei prin care s-a scris ca a sfidat-o pe Regina Camilla.…

- Kate Middleton și Prințul William au bifat apariții magistrale in cadrul ceremoniei de incoronare a Regelui Charles al III-lea. Prințesa de Wales a imbinat modernul cu clasicul, totul rezultand intr-o ținuta care a intors priviri și a atras cu sine aprecieri. Iata noua „lecție de stil” marca Kate Middleton!

- La pensiunea Prince of Wales, un trio de cladiri rustice langa un sat vechi de 350 de ani din Valea Zalan, in Transilvania, nu exista nici macar o recepție sau un hol. Inregistrarile se fac in sala de mese, unde o femeie, care este bucatareasa, inmaneaza o cheie veche. Aceasta va deschide ușa uneia…

- Palatul Buckingham a anunțat ca Prințul Harry va participa la ceremonia de incoronare a tatalui sau, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care va avea loc pe data de 6 mai, in Londra, insa despre Meghan Markle se știe ca nu va fi prezenta. Iata care este motivul pentru care partenera Ducelui…