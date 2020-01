Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, mai multe atenționari cod galben de tip nowcasting care anunța ceața, chiciura și polei in 29 de județe. Ceața incurca traficul pe autostrazile A1, A2, A3 și A10. Potrivit meteorologilor, in județele Alba, Covasna, Brasov, Mures,…

- Alerta de vreme severa, emisa de ANM Administrația Naționala de Meteorologie a emis o alerta cu efect imediat COD GALBEN, de polei, chiciura si ceata foarte densa, pentru judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis, Galati, Vrancea, Vaslui, Braila, Ialomita, Covasna, Mures, Harghita, Sibiu, Constanta,…

- FOTO – Arhiva Peste 100 de perchezitii in Bucuresti si 25 de judete au loc miercuri dimineata la persoane banuite ca au facut achizitii fictive in valoare de 2 milioane de euro. Achizitiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleasi persoane fizice. Politistii de investigare…

- La data de 8 ianuarie 2020, polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza 102 percheziții domiciliare și pun in aplicare 15 mandate de aducere. Activitațile se desfașoara in județele Olt, Valcea, Prahova, Dambovița, Caraș-Severin, Calarași, Buzau, Ilfov, Braila, Galați, Gorj, Hunedoara,…

- Peste 100 de percheziții in București și 25 de județe au loc miercuri dimineața la persoane banuite ca au facut achiziții fictive in valoare de 2 milioane de euro. Achizițiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleași persoane fizice, potrivit Mediafax.ro.Polițiștii…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben de ceata valabile in 7 judete din Transilvania, Banat, Oltenia și Crișana, in urmatoarele ore. Infotrafic anunța circulație ingreunata pe mai multe drumuri.Potrivit ANM, pana la ora 10.00, va fi ceata cu vizibilitate redusa, local sub 200…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben de ceata valabile in 15 judete din Transilvania, Banat, Oltenia, Bucovina și Moldova, in urmatoarele ore.Potrivit ANM, pana la ora 10.00, va fi ceata cu vizibilitate redusa, local sub 200 m si izolat sub 50 m in localitați din Alba, Mures,…