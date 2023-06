Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, supraviețuitoare a cancerului, anunța ca va depune un proiect de lege in acest sens. Aceste concedii sunt recunoscute in acest moment ca stagiu de cotizare, dar nu ca vechime in munca, spune senatoarea Nicoleta Pauliuc.Proiectul de lege inițiat de Nicoleta Pauliuc urmeaza…

- Sindicatele din educatie au fost chemate la discutii, la ministerul de resort, pentru stabilirea strategiei care se va adopta in perioada urmatoare, a declarat, marti, pentru AGERPRES presedintele Federatiei ‘Spiru Haret’, Marius Nistor. ‘Suntem chemati la Ministerul Educatiei, la ora 11:00, noi, elevii,…

- Peste 4700 de elevi informați despre pericolele traficului de persoane, in școli din 19 județe, prin proiectul STOP Trafic Consorțiul de organizații ce deruleaza proiectul „Semnalam Traficul, Oprim Pericolul – AntiTrafic” (STOP – AT) anunța ca a desfașurat in 2022 și 2023 sesiuni de informare privind…

- Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, numar record de vizitatori in primele trei luni ale anului. Evenimentele organizate Muzeul National al Unirii din Alba Iulia anunța ca a inregistrat, in primele trei luni ale acestui an, un numar record de vizitatori. Este vorba despre 14.568 persoane care au…

- Proiectul de lege iși propune sa extinda zilele de la Revoluția din 1989, prin adaugarea a 3 zile suplimentare. Daca pana acum, Revoluția a fost considerata ca a avut loc in perioada 14-22 decembrie, proiectul urmeaza sa prelungeasca durata acesteia pentru perioada 14-25 decembrie. Prin urmare, oamenii…

- Valoarea primei obligatorii de asigurare a locuintei ar putea fi majorata de la 100 lei la 130 lei, conform unui amendament la proiectul de modificare si completare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, care a…

- Federatia Romana de Hochei pe Gheata (FRHG) sustine participarea echipelor nationale de hochei pe gheata feminin si masculin U18 la Campionatele Mondiale care vor avea loc in perioada imediat urmatoare, se arata intr-un comunicat al institutiei.Prima competitie majora la care hocheiul romanesc va…

- Ce ne puteți spune despre performanța echipei Under 18, care s-a calificat in grupele semifinale ale Cupei Romaniei? – Eu zic ca la Centrul de copii și juniori de la FC Argeș sunt mai multe rezultate bune. Adica, fiecare pe categoria lor au avut rezultate bune in ultima perioada. Echipa Under 18 joaca…