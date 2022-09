Stiri pe aceeasi tema

- Stagiunea Estivala 2022 a Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" s a incheiat Dupa o vara plina de evenimente culturale de inalta tinuta, prezentate in aer liber, in Parcul Teatrului, va invitam incepand cu 23 septembrie in sala de spectacole, la debutul Stagiunii 2022 2023 , transmit…

- Fundația Orange contribuie la promovarea artei lirice in Moldova și susține, in calitate de partener general, organizarea celei de-a 30-a ediții a Festivalului Internațional de Opera și Balet „Maria Bieșu”.

- Mozaicul „Arta”, creația consacratului artist Mihai Burea, este in proces de restaurare pe teritoriul Teatrului de Opera și Balet. Acesta a fost demontat in 2018 de pe fosta cladire a Palatului de Cultura al Sindicatelor din sectorului Rișcani al Capitalei și a fost conservat pana la identificarea noului…

- In repertoriul Teatrului Național de Opera și Balet ”Maria Bieșu” vor reaparea operele naționale. O declarație in acest sens a fost facuta de Ministrul Culturii, Sergiu Prodan in cadrul unei conferințe de presa, noteaza Noi.md „In acest scop e nevoie de finanțe, de bani și nu puțini, dar deja in acest…

- Mozaicul „Arta” va putea fi vazut pe peretele Teatrului Național de Opera și Balet „Maria Bieșu” deja peste o luna. Despre aceasta a anunțat astazi directorul tehnic al teatrului, Iurie Matei, in cadrul unei conferințe de presa. „Peste 80 de % din mozaic a fost deja instalat, urmeaza restaurarea detaliilor…

- Festival du Bonheur revine la Constanta in perioada 14 - 17 iulie, spectaculosul eveniment culinar desfasurandu-se in parcul Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski", a informat, marti, municipalitatea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…