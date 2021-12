Zdob si Zdub & Fratii Advahov prezintă videoclipul pentru melodia „Trenuletul” Atenție! Din “gara muzicala” a trupei Zdob și Zdub și a Fraților Advahov pleaca un nou single și videoclip – Trenulețul! Artiștii va invita sa urcați in vagon pentru a avea cea mai vesela și memorabila calatorie cu Trenulețul. Celebrul tandem folcloric al fraților Advahov și Zdubii lanseaza o colaborare inedita – piesa Trenulețul, transmite Noi.md cu referire la bravonet.ro. Muzicienii au pr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

