Stiri pe aceeasi tema

- Agenția ONU pentru Refugiați va deschide un birou la Iași, in perioada imediat urmatoare. Decizia a fost luata astazi, dupa convorbirile purtate intre prefectul Bogdan Cojocaru și reprezentantul Agenției ONU pentru Refugiați in Romania, Desire Bateck. In cadrul dialogurilor, a fost abordata problematica…

- Agentia ONU pentru Refugiati intentioneaza sa deschida un birou la Iasi, a anuntat astazi Prefectura. "Am discutat astazi cu domnul Desire Bateck, reprezentant al UNHCR, despre cum putem sa lucram impreuna pentru a veni in sprijinul refugiatilor din Ucraina. Vorbim acum de doua paliere distincte. Pe…

- In ziua in care cei de la PNL Iasi au arborat pe langa lege steagul unui alt stat in fata sediului din Podu Ros, cei de la PSD s-au dat si ei in stamba cu mesaje antioccidentale. La sfarsitul saptamanii trecute, puteai crede ca Ucraina si-a deschis consulat in Podu Ros sau ca presedintele ori premierul…

- Imagini emoționante in Gara de Nord din București, unde un nou tren cu refugiați din Ucraina a sosit marți, 8 aprilie, in Romania. Persoanele epuizate, inclusiv mame cu copii, care nu au avut unde sa se duca, au ramas sa doarma pe saltelele din sala de așteptare. Un drum istovitor, de șapte ore cu trenul,…

- In cursul zilei de astazi, patru elicoptere ce aparțin Ucrainei au aterizat pe aeroportul din Iași, au anunțat recent reprezentanții Ministerului Apararii. De ce au intrat in Romania și care este destinația lor finala? Au aterizat la Iași și vor ajunge la Brașov Patru elicoptere ce aparțin de Garda…

- Institutiile de forta din Iasi se pregatesc pentru vremuri rele, in contextual razboiului din Ucraina. Zilele trecute, politia nationala, gardienii din Penitenciar, si politia de frontiera au predat conducerii tabele cu masuri pentru ca statul sa le confectioneze uniforme militare. Oamenii au scris…

- Urmariti un interviu cu Adrian Ionut Chesnoiu, ministrul Agriculturii, realizat in studioul TV al "Ziarului de Iasi". S-a luat sau nu vreo hotarare cu privire la plafonarea de pret pentru unele produse agro-alimentare de baza? Ce discutii sunt pentru ajutorarea fermierilor care sunt afectati pe de o…

- Maramureșeanul care e în administrația prezidențiala de la Kiev: „România nu trebuie sa-și faca griji, daca-și face datoria de bun vecin” ● Ploaia care va veni ● Look up! 9 fenomene naturale la care merita sa te uiți ● Administrația Fritz, contract de consultanța, prin încredințare…