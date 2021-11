Stiri pe aceeasi tema

- Presiunile asupra ratei de schimb leu/euro s-au marit in luna septembrie, in conditiile tensionarii mediului politic intern, de natura sa sporeasca incertitudinile privind procesul de consolidare bugetara, dar si sub influenta unor noi episoade de crestere a volatilitatii pe piata financiara internationala,…

- Romania importa zeci de mii de muncitori straini, in fiecare an. In același timp, numarul tinerilor romani care nici nu invața și nici nu lucreaza (NEET) crește alarmant. Prin urmare, propunem un Program Național pentru stimularea inserției tinerilor pe piața muncii. Prima dintre masurile acestui program…

- Tivadar Runtag, CEO Chimcomplex, a fost ales președinte al APDCR (Asociatia Producatorilor si Distribuitorilor de Chimicale din Romania), la adunarea generala anuala a asociației. El ii succede lui Alexandru Badea, președinte Brenntag, care deține aceasta funcție din 2017. Mandatul lui Tivadar Runtag…

- Presedintele Confederatiei Patronale Concordia, Steven van Groningen, considera ca o crestere a salariului minim trebuie sa fie realizata printr-o formula clara si predictibila, dar fara a pune o presiune insuportabila pe companii. "Concordia doreste ca, impreuna cu partenerii sociali, sa…

- Moneda unica europeana a atins, luni, un nou maxim istoric in raport cu leul, al treilea consecutiv in tot atatea zile bancare. Euro a fost cotat luni, la cursul oficial afișat de Banca Naționala, la 4,9475 lei, cu 0,12% mai mult fața de cotația de vinerea trecuta. Și dolarul a avut o creștere semnificativa,…

- Florin Cițu a postat pe pagina de Facebook o scrisoare catre membrii PNL, in care le vorbește despre mandatul sau pentru Congres. „Dragi liberali, stimați colegi, In mai puțin de o luna, suntem chemați sa ne alegem președintele. Din pacate, aceasta campanie a fost una care nu a adus beneficii pentru…

- Cum piața de IT și Software din Baia Mare și regiunea de NV devine din ce in ce mai dinamica, am inițiat un dialog despre aceasta cu cei de la Ensemble Software Baia Mare . In acest context, ne-au prezentat viziunea lor, prin care ne-au raspuns punctual și concret la o serie de intrebari despre ce provocari…

- "Noi am avut o intelegere de sprijin reciproc. Intre noi fie vorba, practic eu l-am susținut ca premier, avea un mandat de premier care, dupa functia de președinte, e cea mai importanta funcție executiva in statul roman. Eu candidez la președinte al partidului. Mai mult decat atat, mai exista si alta…