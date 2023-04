Armata terestra americana a decis vineri sa consemneze la sol timp de 24 de ore, in afara de misiunile esentiale, aparatele sale aeriene, dupa prabusirea a patru elicoptere in decurs de o luna, relateaza AFP, citat de Agerpres.

Generalul James McConville, seful US Army, "a ordonat o inghetare a zborurilor aeriene in urma a doua accidente soldate cu victime", joi in Alaska si la sfarsitul lunii martie in Kentucky, care au facut trei, respectiv noua morti, potrivit unui comunicat.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro ×…