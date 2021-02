Stiri pe aceeasi tema

- eMAG inființeaza un parc logistic alaturi de Primaria Joița, ce va fi dezvoltat pe o suprafața de teren 290.000 mp, pe care compania construiește un hub logistic ce se va intinde pe 130.000 mp. Ca parte a acestei inițiative, eMAG a realizat prin investiții proprii conexiunea dintre autostrada A1 și…

- Estimarea medie a Airports Council International (ACI Europe) pentru traficul din aeroporturile bucurestene in 2021 este undeva la 7,5 milioane de pasageri, insa prognoza pesimista pe care nu ne-o dorim este de 5,5 milioane de pasageri, potrivit noului director general al Companiei Nationale Aeroporturi…

- Resursele principale de energie primara in anul 2020, au totalizat 31.442,2 mii tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 3.809,8 mii tep fata de anul 2019.Productia interna de energie a insumat 17.981,9 mii tep, in scadere cu 1.953,7 mii tep fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul…

- In condițiile pandemiei de COVID 19, in anul 2020, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat o scadere a numarului de pasageri cu 69,7%, la 4.468.906 pasageri, și a numarului de aterizari și decolari de aeronave cu 53,3%, la 67.696 de mișcari de aeronave, anunța compania. Din…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in accidente in care au fost implicate avioane comerciale de mari dimensiuni a crescut in 2020 la nivel mondial, chiar daca numarul de avioane care s-au prabusit anul trecut a scazut cu 50%, a anuntat vineri o firma de consultanta olandeza, informeaza joi…

- In prima zi a anului 2021 a fost inregistrata o scadere cu 80% a numarului de infracțiuni comise cu violența, comparativ cu inceputul anului 2020, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne, care a precizat ca angajații ministerului au avut, pe 1 ianuarie, aproape 5.500 de intervenții. “Ne regasim la inceputul…

- Hidroelectrica a semnat un acord de achiziție a acțiunilor STEAG GmbH din filialele autohone Crucea Wind Farm și STEAG Energie Romania. Tranzacția se va finaliza in conformitate cu condițiile stipulate in acord. Hidroelectrica se concentreaza pe diversificarea producției prin adaugarea de capacitați…

- Vaccinul anti-Covid reprezinta singura șansa de scapa de pandemie, susțin mulți dinte oamenii de știința. Mai multe țari au inceput deja demersurile pentru achiziția acestui ser. Germania a incheiat un acord pentru achizitia a 5 milioane de doze dintr-un viitor vaccin vectorial anti-coronavirus. Conform…