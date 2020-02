Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani din judetul Harghita a murit din cauza gripei, el nefiind vaccinat anti-gripal. Acesta este al treisprezecelea deces cauzat de gripa in acest sezon, dupa ce vineri murise un alt harghitean. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- Vremea calda din ultimele luni va afecta serios albinele. Apicultorii din Republica Moldova se plang ca insectele s-au trezit la viata derutate de temperaturile pozitive din decembrie, iar multe dintre ele au inceput deja depunerile de oua.

- Conform prognozei transmise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), sambata și duminica e posibil sa apara depuneri de polei in zona Capitalei, iar saptamana viitoare temperaturile vor ajunge chiar și la 9 grade...

- Foști prefecți și subprefecți din Buzau, Mehedinți, Prahova, Iasi, Brasov, Harghita, Bistrita Nasaud și Hunedoara, schimbați din funcție dupa preluarea de catre PNL a guvernarii, i-au trimis premierului Ludovic Orban o Plangere Prealabila in care solicita ANULAREA numirii in funcție a 31 de prefecți…

- Cei trei urși au fost filmați mergand in "șir indian", intr-o padure din Parcul Național Calimani. Internauții comenteaza ca urșii nu ar trebui sa iși caute de mancare in aceasta perioada, ci sa hiberneze."Vedetele de azi: trei urși trecand in printr-o padure din Parcul Național Calimani, filmarea fiind…

- Prefectul din Bistrița-Nasaud s-a declarat joi deranjat de demiterea prefectului de Harghita pentru cazul ursului ranit care a fost lasat sa agonizeze 18 ore pe carosabil. Prefectul Ovidiu-Victor Frenț i-a cerut ministrului de Interne, Marcel Vela, sa-l demita și pe el din funcție, pentru ca nu ar…

- Ambasada SUA la Bucuresti prezinta ”sfaturi utile si indicatii ferme despre ce sa faci ca sa nu pui viata ta sau a ursilor in pericol”, oferite de National Park Service, ca urmare a cazului ursului ucis in Harghita dupa ce a fost lasat sa agonizeze pe soseaIn SUA, National Park Service ofera…

