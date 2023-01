Zăpada a stins lumina. A fost prăpăd în Argeș. Zeci de localități au rămas fără curent electric Zapada a stins lumina. Stalpi cazuți la pamant, rețele electrice rupte din cauza ninsorilor. 82 de echipe ale Distribuție Oltenia au acționat pentru remedierea celor 54 de avarii aparute in alimentarea cu energie electrica in Argeș, conform unui comunicat de presa transmis de CEZ Romania. „Știm ca exista deficiențe in alimentarea cu energie electrica pe fondul condițiilor meteo. 82 de echipe Distribuție Oltenia sunt și raman pe teren pana la remedierea tuturor celor 54 de avarii care afecteaza parțial localitațile din Argeș: Vedea, Mihaiești, Arefu, Calinești, Malureni, Mușatești, Pietroșani,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

