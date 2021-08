(P) ”Daca nu ma doare nimic de ce sa merg la medic?” Aceasta este intrebarea pe care aproape ca nu este zi in care sa n-o auzim. Și care in cazul unei mulțimi de afecțiuni, inclusiv cele stomatologice, se poate transforma in scurt timp intr-o afirmație: ”ce bine era daca veneam din timp la cabinet!”.