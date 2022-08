Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19-26 iulie a.c., polițiștii Biroului Siguranța Școlara și cei ai Serviciului Rutier Salaj, impreuna cu specialiștii antidrog Salaj au desfașurat activitați preventive in centrele sociale din județ. Consumul de droguri și alcool raman in continuare in atenția structurilor de prevenire,…

- La data de 25 iulie 2022, in jurul orei 18,20, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 49 de ani, din orașul Boldești-Saceni, județul Prahova, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Valea Manastirii, comuna Rameț, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In…

- In cursul nopții de 2 spre 3 iulie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au organizat o acțiune pentru prevenirea producerii de accidente rutiere și depistarea și sancționarea conducatorilor de vehicule care se deplaseaza sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive.…

- Weekend-ul trecut polițiștii au acordat o atenție sporita prevenirii și combaterii consumului de substanțe psihoactive. Mai multe persoane au fost depistate sub influența acestora. Prima fapta de acest gen a fost constatata sambata, 11 iunie, la ora 08:30, de catre polițiștii Biroului Rutier, pe strada…

- In data de 29 mai 2022, in jurul orei 20,30, polițiștii din Cugir au depistat un tanar de 27 de ani, din Vinerea, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Vinerea, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- La data de 26 mai a.c., in jurul orei 19.00, Poliția orașului Buhuși a fost sesizata, prin 112, despre faptul ca, pe strada Florilor din localitate a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii rutieri au constatat ca, un tanar de 23 de ani, din Buhuși, in timp ce conducea un autoturism pe strada Florilor,…

- La data de 16 mai 2022, in jurul orei 19.45, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un barbat, de 33 de ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- La data de 4 mai 2022, in jurul orei 15,00, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 40 de ani, din comuna Livezile, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tribun Todoran din municipiul Aiud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…