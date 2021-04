Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile din Parlamentul de la Chisinau, potrivit careia Curtea Constitutionala a Republicii Moldova ar "uzurpa" puterea in stat, "arata dispret" fata de independenta Curtii, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. El a adaugat ca acțiunea este neconstituționala. "Am asistat,…

- „Este dificil sa ne imaginam o încalcare mai grava a Constituției și a independenței Curții Constituționale, decât ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul Republicii Moldova”, și-a exprimat îngrijorarea președintele Curții Constituționale din Lituania,…

- Președintele Maia Sandu exercita presiuni pentru noi alegeri, afirmand ca acestea sunt necesare pentru a aduce in Parlament mai multi dintre sustinatorii sai, astfel incat presedintele sa poata lupta impotriva coruptiei si sa depaseasca ceea ce califica drept o obstructionare a demersurilor sale de…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat vineri, de urgența, Consiliului Suprem de Securitate, subiectul ce urmeaza a fi abordat in cadrul ședinței fiind riscul de subminare a ordinii constituționale in Republica Moldova. Ședința va avea loc la Președinție și are loc dupa ce…

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Potrivit unui comunicat de presa a Parlamentului, Comisia va fi formata din reprezentanți ai fracțiunilor și grupurilor parlamentare, experți in drept constituțional, reprezentanți ai mediului academic și societații civile. © Sputnik / Mihai CarausCurtea Constituționala…

- PodcasturiExpert, despre scenariile politicie dupa decizia Curții și alegeri parlamentare anticipate Subiectul deciziei Inaltei Curți a fost discutat in studioul Radio Sputnik Moldova cu mai mulți analiști politici și experți constituționali. Bunaoara, analistul politic Corneliu Ciurea a declarat…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Legea nu-i permite președintelui Moldovei sa anuleze starea de urgența din țara, a declarat pentru RIA Novosti președintele Parlamentului Moldovei Zinaida Greceanii. "Potrivit legii, nu exista (posibilitatea – n.red.). Așa cum este pana la 30 mai (stare de urgența…

- „Curtea Constituționala ADOPTA urmatorul AVIZ: Se constata drept circumstanța care justifica dizolvarea Parlamentului – imposibilitatea formarii Guvernului. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei cai de atac, intra in vigoare la data adoptarii și se publica in Monitorul Oficial”,…