- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat duminica Uniunea Europeana sa ramana 'impartiala' in criza dintre Turcia si Grecia in problema zacamintelor de hidrocarburi in Mediterana orientala, potrivit presedintiei turce, citata de France Presse.In schimb, presedintele Consiliului European,…

- Seful diplomatiei germane, Haiko Maas, se va deplasa marti la Atena, apoi la Ankara, pentru a incerca sa aplaneze tensiunile dintre Grecia si Turcia, dupa ce explorarile unilaterale de hidrocarburi ale acesteia din urma au provocat o criza regionala, informeaza luni AFP."Este necesar ca Germania…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a incercat joi sa calmeze disputa maritima cu Grecia din Mediterana de Est, afirmand ca Ankara nu doreste tensiune in regiune si facand un apel la dialog, relateaza dpa. "Calea catre o solutie in estul Mediteranei trece prin dialog si negociere. Nu cautam o aventura…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri reluarea de catre Turcia a explorarilor de hidrocarburi intr-o zona disputata din Mediterana orientala, anuntul sau intervenind la o zi dupa semnarea unui acord maritim intre Grecia si Egipt, dar care a fost contestat de catre Ankara, informeaza…

- Surse media germane susțin ca numarul refugiatilor care au incercat sa intre in Uniunea Europeana a crescut semnificativ in luna mai, informeaza DPA, citata de agerpres. Astfel, in luna mai a acestui an, s-au inregistrat aproape 4.300 de treceri neautorizate ale frontierei pe principalele rute de migratie…