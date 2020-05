Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Yuval Noah Harari este autorul volumelor Sapiens: Scurta istorie a omenirii, Homo Deus: Scurta istorie a viitorului si 21 de lectii pentru secolul XXI. Compania sa de impact social a donat un milion de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii, dupa ce presedintele SUA a decis sa stopeze finantarea…

- Acțiunile gigantului Amazon au ajuns la maximumul istoric. Au crescut cu 5,3% pe bursa de la New York, pe fondul comenzilor numeroase din timpul din timpul pandemiei de coronavirus. Jeff Bezos, șeful Amazon, este unul dintre marii caștigatori ai crizei provocate de COVID-19. Averea lui a crescut cu…

- Urmare a pandemiei Covid-19, “in doar trei luni, lumea s-a schimbat radical”, a susținut Gita Gopinath, economistul șef al Fondului Monetar Internațional, la o conferința de presa virtuala in care, in general, domnia sa a prezentat un tablou extrem de sumbru al economiei mondiale. Este foarte probabil,…

- Sala pregatita pentru concursul Eurovision 2020, de la Rotterdam, va gazdui pacienți infectați cu noul COVID-19. Decizia aparține autoritaților olandeze, iar masura este luata pentru a ajuta spitalele olandeze in timpul pandemiei de coronavirus. Ahoy Arena, sala de spectacole care fusese pregatita pentru…

- La solicitarea Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie, Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita informeaza angajatorii despre solutiile pe care le au pentru inregistrarea pontajului zilnic al angajatilor.

- Fost campion olimpic in 2008, germanul Jan Frodeno, a reusit sa incheie concursul de triatlon desfasurat la resedinta sa din Girona (Spania), unde se afla in izolare din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza Agerpres.In varsta de 38 ani, Frodeno a inotat 3,86 km in piscina sa, apoi a parcurs 180 km…

- Comisia Europeana a publicat un set de orientari cu privire la modul de utilizare a tuturor flexibilitaților oferite de cadrul de achiziții publice al UE in situația de urgența cauzata de criza COVID-19: Comunicarea Comisiei ”Orientarile Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile…

- Adrian Motoaca (40 de ani), fostul medic al lui Dinamo, a vorbit in exclusivitate pentru GSP.ro despre pandemia de coronavirus care a afectat din plin Liga 1 și intreg sportul romanesc și mondial. Medic specializat in Medicina Sportiva la Spitalul Județean Ialomița, acesta a explicat de ce nu s-au…