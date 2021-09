YouTube va bloca tot conţinutul anti-vaccinare Exemplele despre continutul care nu va fi permis pe YouTube includ afirmatiile ca vaccinul pentru gripa provoaca infertilitate si ca vaccinul MMR, care protejeaza impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, poate provoca autism, potrivit politicilor YouTube. Compania online detinuta de grupul Alphabet interzice si canalele asociate cu mai multi activisti anti-vaccinare cunoscuti, intre care Robert F. Kennedy Jr. si Joseph Mercola, a spus un purtator de cuvant al YouTube. Un comunicat al lui Mercola afirma: ”Suntem uniti la nivel mondial, nu vom trai in frica, vom ramane impreuna si ne vom recastiga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

