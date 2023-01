YouTube schimbă politica filmărilor care conțin înjurături Ca și o consecința a reacție a creatorilor de conținut video, care au ramas fara banii din Youtube, compania promite ca va modifica, din nou, politica privind injuraturile. In noiembrie, YouTube anunta o serie de masuri impotriva creatorilor de continut care injura. Erau vizate atunci in special clipurile in care se auzeau injuraturi in primele 15 secunde. Impotriva acestora, YouTube decidea, de la caz la caz, limitarea reclamelor afisate sau demonetizarea completa, ceea ce punea autorul filmarii in imposibilitatea de a mai castiga bani de pe urma filmarii in cauza. Decizia YouTube a atras furia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

