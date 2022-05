YouTube renunţă la aplicaţia YouTube Go YouTube a anuntat ca renunta la aplicatia YouTube Go, dezvoltata pentru a-i atrage in cadrul platformei si pe cei care au la dispozitie o conexiune slaba sau limitata ori un telefon cu dotari modeste. YouTube Go va mai fi disponibila doar pana in august, dupa care nu va mai putea fi gasita in magazinele de aplicatii. Va ramane, insa, in continuare pe telefoanele celor care o au instalata. YouTube a introdus o serie de optimizari in cadrul aplicatiei YouTube Go, pentru ca aceasta sa necesite mai putine resurse si sa livreze video cu o compresie de care sa beneficieze cei pentru care datele mobile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

