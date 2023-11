YouTube adaugă un nou buton în aplicația de mobil, dedicat utilizatorilor plictisiți YouTube se inspira de la Netflix și introduce un nou buton in fluxul principal din aplicația de mobil. Acestea este dedicat celor care vor sa se uite la un video, dar nu au inspirație pentru a cauta un clip anume, sau nu sunt atrași in mod special de recomandarile din flux generate de algoritm. Butonul „Play Something” pare sa fie momentan in teste și probabil ca va fi integrat in aplicație oficial daca se dovedește a fi un succes printre utilizatori. Butonul anti-plictiseala pornește rapid redarea de clipuri in fluxul Shorts Spre diferența de butonul similar din Netflix, care alege aleatoriu… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

