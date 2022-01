YouBeat și AVA au lansat două versiuni ale piesei Nobody Vrem nu vrem, AVA ne surprinde in 2022 cu un nou stil muzical, care ne duce cu gandul la cele mai mari festivaluri de muzica din lume. Artista aduce in atenția publicului un proiect inedit, alaturi de YouBeat. De asemenea, YouBeat are planuri mari și vrea sa arate ce inseamna, cu adevarat, acest proiect. In doar doua zile, s-au lansat atat varianta originala a piesei ”Nobody”, cat și o noua versiune. La ce ne referim mai exact? Ei bine, in urma cu doua zile, s-a lansat, pe canalul de YouTube al YouBeat, varianta pitch a piesei ”Nobody” și ieri, pe canalul de YouTube al AVEI, a fost realizata varianta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

