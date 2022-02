Stiri pe aceeasi tema

- Aston Martin a lansat SUV-ul DBX in Europa in 2020 și vinde aproximativ 50 de unitați pe luna pe continent. DBX in varianta convenționala are motor de 543 CP și poate ajunge in 4,3 secunde de la 0, la 100 km/h.Acum, compania anunța o versiune și mai puternica a motorului Mercedes-Benz, twin-turbo V-8…

- AZA incepe anul cu forțe proaspete și lanseaza „Al Dragostei”, un single despre iubire, așteptare, durere și resemnare. „Fir-ai al dragostei tu sa fii/ Ca ma gandesc la tine zi de zi” sunt versurile prin care artista se transpune in pielea unui indragostit ce așteapta ca iubirea sa ii fie impartașita.…

- Too Much aduce in vederea ascultatorilor noua lui piesa – Take You. Melodia este o explozie de ritm, stari de bine și dans. Versurile au fost scrise de Mert Can Kilic, iar muzica a fost compusa de Too Much. Producția piesei a fost facuta de Too Much Master. Too Much este un artist turc intr-o continua…

- Dupa lansarea pieselor “Cine?” si „Orasu„” alaturi de DaffOne si Tonik Obiektiv, Shayan se intoarce cu un nou single, „Actori de cinema“. Acesta este cel de-al doilea single extras de pe viitorul sau album de studio. Piesa a fost scrisa si compusa de catre Shayan, productia si mix/masterul fiind realizate…

- Astazi la ora 10 de dimineata Ava a lansat remixul piesei Emotii, alaturi de Connect-R si Tornado Twist. Dupa succesul cu varianta radio edit din primavara, la propunerea producatorului de muzica electronica, Tornado Twist, Ava s-a aratat incantata de aceasta colaborare si a raspuns afirmativ, dornica…

- Cine este Dael Damsa? Dael Damsa este cel mai viral artist roman, creator de content muzical de pe TikTok, cea mai populara aplicatie a momentului, reusind intr-un timp foarte scurt sa adune un nr. de peste 21 de milioane de vizionari cu 1,7M aprecieri si zeci de mii de comentarii insumate. Dupa ce Dael…

- Andre surprinde publicul cu o super colaborare inainte de Sarbatori! Trupa lanseaza impreuna cu Iuliana Beregoi versiunea reinterpretata a hitului „Moșule, ce tanar ești” (Noapte de vis). Single-ul pastreaza celebrul refren ce a consacrat trupa fenomen și vine cu un sound și o producție fresh. „Moșule,…

- „Daca tot am spus sunt bine/ Lasa-ma sa plang in mine. Daca tot am fost cu tine, lasa-ma sa beau de fericire” sunt versurile prin care Tostogan’S iși canta durerea fața de toți cei care au cunoscut suferința. Iubirea este unica, speciala și atat de frumoasa, dar cand omul iubit alege sa tradeze, toata…