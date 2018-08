Stiri pe aceeasi tema

- Atacul s-a produs intr-o regiune controlata de rebelii siiti Hou-thi, care stapanesc capitala si o mare parte din teritoriul Yemenului. Bombele au lovit si un autobuz scolar, desi Arabia Saudita sustine ca a vizat doar obiective militare. Zeci de copii grav raniti, au fost dusi la un spital al Crucii…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita in Yemen a calificat joi drept 'o operatiune militara legitima' atacul intreprins in nordul Yemenului si care, potrivit Crucii Rosii Internationale, a provocat zeci de victime, printre care copii, informeaza DEFENSE ROMANIA. 'Atacul care s-a produs astazi…

- Cel puțin 43 de oameni au murit și alți 61 au fost raniți, joi dimineața, intr-un atac aerian care a lovit și un microbuz plin cu copii care mergeau la școala, in provincia Saada, din nordul Yemenului, anunța reprezentanta Comitetului International al Crucii Rosii, citata de

- Pompierii au raportat progrese importante in lupta cu flacarile in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit in California de Nord, care a pus in pericol sute de cladiri si a provocat evacuarea a peste o mie de persoane, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Incendiul Pawnee,…

- Imagini postate pe retele sociale au aratat numerosi politisti, inclusiv inarmati, desfasurati in gara Charing Cross, care deserveste traficul feroviar din capitala spre sud-estul Angliei. Marea Britanie se afla in prezent la al doilea cel mai grav nivel de alerta, ''sever'', ceea ce inseamna…

- Clujul devine încet capitala drogaților, fiind foarte multe cazuri în care tinerii care consuma diverse substanțe nu se mai ascund și o fac direct în public. Doi tineri au fost filmați zilele trecute în stația de autobuz de lânga…

- Cei cinci morti sunt patru yemeniti si un cetatean indian, au confirmat rezidenti si surse medicale pentru Reuters, iar printre disparuti se numara yemeniti, indieni si sudanezi.Autoritatile din Yemen a declarat joi stare de urgenta pe insula Socotra, aflata intre sudul tarii si Cornul…