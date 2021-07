Daca va fi pus in pracica pe scara larga, acest impozit va pune capat practicii marilor corporatii de a cauta jurisdictii cu impozite mici, cum sunt Irlanda si Insulele Virgine Britanice, in care sa isi inregistreze sediile centrale, chiar daca clientii si directorii lor se afla in alta parte. ”De zeci de ani, Statele Unite au participat la o concurenta fiscala internationala in care se infrangeau singure, reducand impozitele companiilor doar pentru ca alte natiuni sa le scada ca raspuns. Rezultatul a fost o cursa globala pana la capat: cine putea reduce rata corporativa mai mult si mai repede?…