Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrul de la Crevedia, acolo unde au avut loc mai multe explozii din cauza unei statii GPL dezafectate, care inca mai avea un gen de activitate ilegala, a fost surprins de camerele de supraveghere de la poligonul lui Titi Aur. In imagini se vede ciuperca uneia dintre explozii, asemanatoare cu cea…

- Faza comica in timpul amicalului dintre Inter Milano și Al Nassr, scor final 1-1. Al Nassr și finalista Ligii Campionilor din acest an s-au infruntat joi intr-un amical disputat in Japonia, in cadrul unui turneu la care participa și campioana Franței, PSG. Introdus pe teren la pauza, cand saudiții…

- Relația de prietenie dintre Bianca Giurca și Alin devine din ce in ce mai apropiata. Deși concurenta simte o chimie, se ferește de camerele de filmat atunci cand este in compania ispitei. Iata cat de mult s-au apropiat Bianca Giurca și Alin la noul date la care au luat parte.

- Camerele de supraveghere ale spalatorii auto din Brașov l-au surprins pe șoferul unui Porsche cand a oprit mașina, a coborat, a luat galeata și mopul și le-a bagat in autoturismul de lux, apoi s-a urcat la volan și a plecat. A doua zi și dupa ce Poliția s-a sesizat și-l cauta, șoferul a dus bunurile…

- Bogdan DPL impreuna cu cei care fac parte din formație au umplut sambata, 1 iunie 2023, atat scena, cat și spațiul din jurul ei. Un gest facut de acesta in timpul spectacolului i-a impresionat pe cei prezenți.

- Traim intr-un secol al vitezei cand toata lumea este foarte ocupata, atat de ocupata incat nici timp pentru igiena personala nu mai ramane. O tanara i-a uimit pe ceilalți participanți la trafic cand a inceput sa-și rada parul de pe picioare chiar in timp ce aștepta la stop, scrie ro-viral.video. Tanara…

- Ilie Nastase știe sa o aprecieze pe partenera lui de viața. Dovada ca fostul tenismen este un soț model. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi indragostiți și i-au surprins in ipostaze rare.

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP), scor 7-6(1), 6-3, 7-5 și a cucerit trofeul la Roland Garros 2023. Pe podiumul de premiere, Nole a avut un mesaj pentru vedetele din fotbal prezente la finala. Novak Djokovic a devenit liderul autoritar in clasamentul trofeelor…