YardSale THE ART // 22.05.2022 // AROMA Ce obișnuim sa facem in luna mai? Da, sa ne inspiram din primavara și sa facem ARTA! Sau, mai bine zis, Y ARDSALE THE ART, care anul acesta va avea loc pe teritoriul uzinei AROMA. Va așteapta o expoziție uriașa de picturi, sculpturi, ilustrații și alte lucrari ale artiștilor locali talentați – vom analiza, ne vom cunoaște, ne vom inspira și, bineințeles, vom cumpara! In mai ne mai pregatim pentru o vara fierbinte! De aceea curtea noastra se va transforma intr-o adevarata oaza, unde pana și cel mai pretențios oaspete va reuși sa-și aleaga ceva pe potriva. Articole de designer, accesorii indraznețe,…

Sursa articol si foto: timpul.md

