- In exclusivitate pentru Antena Stars, Denisa Despa a marturisit ca nu a avut o relație cu Yamato Zaharia chiar daca luptatorul de MMA susține acest lucru. Celebra dansatoare a declarat ca Yamato Zaharia a fost cel care a vorbit pentru prima data la televizor despre acest subiect. Iata ce au marturisit…

- In urma cu o zi, Yamato Zaharia susținea ca are o relație cu Denisa Despa. Ulterior, dansatoarea a marturisit ca il vede pe luptatorul MMA ca un prieten și ca nu s-a pus problema unei relații, deși cei doi sunt in tatonari de ceva timp.

- Yamato Zaharia și Denisa Despa au avut o perioada au care s-au tatonat, iar acum nu se știe daca formeaza un cuplu. Luptatorul MMA a precizat in ziua de Craciun ca va merge acasa la dansatoare, in timp ce ea a anunțat la Antena Stars ca nu mai vorbesc.

- Alina Ceușan a adresat tema prieteniei ei cu influencerița Carmen Grebenișan intr-un interviu pentru Antena Stars. Fosta concurenta de la Asia Express a vorbit despre relația lor actuala și vacanța pe care au petrecut-o impreuna la Roma, dar și despre „schimbarile” prin care trece prietena ei in prezent.

- Ema Karter și Denisa Despa sunt intr-un conflict uriaș, asta dupa ce Ema, fosta iubita a lui Yamato Zaharia, a marturisit la Antena Stars ca nu o place deloc pe Denisa Despa, femeia cu care acum e in tatonari. Ce spune luptatorul MMA despre scandalul dintre cele doua femei!

- Dupa cum bine știm cu toții, Yamato Zaharia și Denisa Despa sunt tot mai aproape sa formeze cel mai nou cuplu din showbiz. Fosta luptatorului MMA, Ema Karter, a facut un atac dur la adresa blondinei! Ce a spus, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Yamato Zaharia e un barbat dorit de multe domnișoare, iar pe lista tanarului luptator de MMA se afla și Denisa Despa. Blondina a vorbit la Antena Stars ca e in perioada de cunoaștere cu el, insa iata ce ne spune și Yamato despre idila pe care ar avea-o cu Denisa Despa.

- Denisa Despa a recunoscut ca este in tatonari cu Yamato Zaharia in aceasta perioada. Celebra dansatoare a vorbit despre legatura dintre ea și luptator la Antena Stars și a dezvaluit in ce stadiu se afla și ce ii place la el.