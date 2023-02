Stiri pe aceeasi tema

- Armata din Coreea de Sud a urmarit un balon nord-coreean care a patruns cateva ore in spațiul aerian al tarii, insa autoritatile aeronautice nu cred ca dispozitivul a reprezentat vreun pericol. Balonul nord-coreean a patruns, duminica, in spatiul aerian sud-coreean, a anuntat luni Ministerul Apararii…

- Ministrul adjunct de Externe al Chinei, Xie Feng, a facut, in numele guvernului chinez, demersuri pe langa responsabilul Ambasadei SUA in China, in urma atacului militar lansat de armata americana impotriva aeronavei civile chineze meteorologice fara pilot. Xie Feng a subliniat ca balonul a intrat in…

- Statele Unite au recuperat primele resturi ale presupusului balon de recunoastere chinez doborat sambata. Anunțul a fost facut de John Kirby, un purtator de cuvant al Casei Albe, care a subliniat ca nu se pune problema restiturii lor Chinei, relateaza AFP.

- Departamentul american al Apararii a respins, vineri seara, afirmatiile Chinei, care sustine ca balonul depistat deasupra Statelor Unite este un dispozitiv civil, Washingtonul mentinand pozitia ca este vorba despre un aparat militar de recunoastere. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In timpul vizitei sale viitoare in China, Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, intenționeaza sa discute cu conducerea Chinei problemele legate de reluarea activitații unor mecanisme bilaterale, precum și situația din jurul Ucrainei. Despre acest lucru a declarat coordonatorul pentru comunicații…

- In zilele acestui week-end, China a desfașurat circa 71 avioane de lupta, din care 60 avioane de vanatoare, in spațiul aerian din jurul Taiwanului, in cadrul unor manevre inițiate, potrivit Ministerului chinez al Apararii, ca raspuns la ”provocarile” și la ”coliziunea” dintre Statele Unite și autoritațile…

- Casa Alba a emis joi un avertisment impotriva ascensiunii grupului paramilitar rus Wagner, potrivit acesteia, "rival" al armatei ruse din Ucraina si care primeste de acum armament din Coreea de Nord, relateaza AFP."Coreea de Nord a facut o prima livrare catre Wagner, care a platit pentru acest echipament.…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit, luni, pentru a analiza situația din Peninsula Coreeana. Zhang Jun, reprezentantul permanent al Chinei la ONU a declarat ca Republica Populara Chineza este ingrijorata de situația din peninsula și spera ca toate parțile implicate vor adera și susține soluția…