Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara a fost o zi speciala pentru Luis Gabriel, iar asta pentru ca artistul și-a sarbatorit ziua de naștere și a implinit frumoasa varsta de 24 de ani. De la petrecere nu au lipsit soția lui, Haziran, care i-a facut manelistului o declarație de dragoste plina de iubire, dar și multe persoane cunoscute…

- Andreea Marin, in varsta de 49 de ani, a reușit sa scape de 15 kilograme dupa o vizita la medic. Vedeta incepuse sa se miște din ce in ce mai greu și abia mai putea respira. Acum, arata și se simte mult mai bine.„Ma mir ca am avut aceasta ambiție, insa mi-am impus (...) La nivel fizic. Am fost la medic…

- Daniela Gyorfi și George Tal formeaza un cuplu de mai bine de 18 ani, dar in urma cu ceva timp, cei doi au decis sa doarma separat, chiar daca artista și iubitul ei sunt de nedesparțit atat in viața de zi cu zi, cat și in cariera.

- Se iubesc nebunește și ar fi și pacat sa nu faca pasul cel mare. Iuliana Pepene a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, despre relația pe care o are cu iubitul ei. Concurenta de la "America Express" și barbatul care a cucerit-o au planuri de viitor impreuna. Iata ce spune prezentatoarea…

- Iulia Albu și iubitul ei au decis sa iși testeze limitele la America Express. Cei doi recunosc ca experiența nu a fost una deloc ușoara, din contra, au existat tot felul de provocari și ca au fost surprinși sa afle unul despre altul detalii pe care inainte de participarea competiției nu le știau.

- Larisa Iordache și Cristian Chirița sunt impreuna de cateva luni. Cei doi și-au dorit sa iși țina relația departe de ochii curioșilor, spunand ca nu erau siguri daca lucrurile vor funcționa intre ei. De atunci, fosta gimnasta și iubitul ei sunt de nedesparțit.

- O apariție ingrozitoare a avut loc, de curand, pe strazile din Capitala! Catalin Cazacu a fost martorul situației și a filmat filmat totul chiar cu telefonul mobil. Co-prezentatorul de la Xtra Night Show a postat imaginile șocante pe rețelele sociale.

- Monica Anghel a trecut, in ultimii ani, printr-o schimbare radicala. Cantareața a reușit sa slabeasca 30 de kilograme, cu ajutorul specialiștilor, iar acum se bucura ca poate sa-și etaleze silueta in tot felul de ținute, chiar și mulate.