- In luna iulie a acestui an, un scandal monstru a luat amploare in randul maneliștilor. Dan Bursuc și Florin Salam și-au aruncat cuvinte grele in mediul online. Atunci, totul a pornit de la cateva afirmații facute de "Regele manelelor" ce l-au deranjat pe impresar, simțindu-se jignit. De acolo a mai…

- Misha a marturisit ca nu a citit cartea lansata recent de Connect-R, „Din livada cu nuci”. Cantarețul nu i-a oferit fostei sale soții un exemplar al volumului, deși s-au vazut de mai multe ori in ultimele luni.Prezentata la un eveniment monden din Capitala, Misha a stat de vorba cu jurnaliștii de la…

- In urma cu doar cateva saptamani, a inceput un razboi intre Dan Bursuc și Florin Salam, chiar pe platforma TikTok, acolo unde cei doi și-au aruncat cuvinte grele! Totul ar fi inceput atunci cand impresarul maneliștilor s-a suparat pe Lele, iar Florin Salam a sarit in apararea lui. Impresarul a afirmat…

- Florin Salam are mereu fanii aproape de el, iar recent a primit un mesaj de la un internaut. Cantarețul de manele i-a raspuns acestuia. Iata ce i-a transmis artistul fanului, dupa ce a anunțat ca iși anuleaza concertele pentru o perioada buna de timp, dar și ce a postat el pe social media!

- A aparut soarele și pe strada lui Dinu Maxer! Cantarețul radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca are foarte multe proiecte, iar cea care ii este alaturi este chiar Magdalena Chihaia. Cei doi au fost in Dubai și s-au fotografiat intr-o ipostaza tandru. Iata imaginea!

- Florin Salam și Dan Bursuc au fost implicați intr-un conflict de proporții care a atras rapid atenția fanilor din mediul online. Iata ce a facut soțul Roxanei Stoian, la scurt timp de la scandal.