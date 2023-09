Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Prigoana a oferit primele declarații cu privire la acuzațiile pe care le-a adus fosta soție. Omul de afaceri susține ca fiul sau a fost manipulat de vedeta care iși dorește mai multa faima.

- Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu sunt implicați intr-un nou scandal. Fiul cel mic al cuplului, Eduard, ar fi fugit de acasa pentru a veni la mama sa din cauza violenței tatalui. Acesta impreuna cu vedeta au mers la Protecția Copilului pentru a depune plangere impotriva omului de afaceri.

- La peste doua saptamani dupa incendiile devastatoare care au facut numeroase victime si au distrus complet un oras din Hawaii, comitatul Maui a anuntat joi ca a depus o plangere in instanta impotriva principalului furnizor de electricitate din arhipelag, Hawaiian Electric,

- Dupa separarea de Silviu Prigoana, Adriana Bahmuțeanu și-a refacut viața, iar vedeta s-a casatorit in urma cu cateva luni cu George Restivan. Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana au impreuna doi copii, iar acum vedeta a postat imaginile cu baieții ei. Iata cat de mari au crescut!

- Polonia a formulat o plangere la Comisia Europeana impotriva Berlinului, pe care il acuza ca nu reuseste sa impiedice transportul ilegal al deseurilor din Germania in Polonia si stocarea lor pe teritoriul Poloniei, a declarat miercuri ministrul polonez al Mediului, Anna Moskwa,

- Andrew și Tristan Tate vor sa li se faca dreptate. Milionarii britanici au decis sa o dea in judecata pe tanara din SUA care i-a acuzat ca au sechestrat-o, in Romania, și din cauza careia ei au fost arestați sub acuzația de trafic de persoane. Frații Tate susțin ca sunt nevinovați, ca așa ceva nu s-a…

- Copiii lui Alain Delon au depus miercuri plangere impotriva damei de companie a actorului, cu privire la fapte de hartuire morala si deturnare a corespondentei, anunta avocatul lor, iar potrivit lui Anthony Delon, actorul i-a cerut companioanei sale sa plece de pe proprietatea sa de la Douchy, relateaza…

