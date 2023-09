Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Emi de la Noaptea Tarziu a oferit un interviu. Artistul a vorbit despre stadiul in care se afla casa lui și a Madalinei. Iata cand se vor muta cei doi soți in noua locuința, dar și ce declarații a facut cantarețul!

- Apar noi detalii cu privire la relația Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau. Deși au pozat in cuplul perfect inclusiv la un eveniment important din lumea mondena, problemele intre cei doi au inceput in urma cu cateva saptamani.

- Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au aparut pentru prima data impreuna la TV de cand formeaza un cuplu. In emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, indragostiții au facut declarații despre relația lor, dar au și dansat impreuna pe muzica artistului. De multe vreme circulau zvonuri cum ca Dinu Maxer…

- Liviu Varciu și Anda Calin au implinit 7 ani de relație! Cei doi sunt mai fericiți și impliniți ca niciodata alaturi de copiii lor, insa momentele dificile nu i-au ocolit nici pe ei. Prezentatorul TV a vorbit despre gelozia din relația lor, dar și cum reacționeaza el cand Anda Calin este curtata de…

- Cucu de la Noaptea Tarziu are o noua iubita. Relația celor doi pare ca devine din ce in ce mai serioasa, iar artistul iși aduce aminte cu drag de momentul in care și-a vazut partenera pentru prima data. Totul s-a intamplat in urma cu cateva luni, la filmarea unui videoclip.

- Dupa Campionatul Mondial de Inot de la Fukuoka 2023, David Popovici a ales sa petreaca timpul cu iubita sa, Taisia Nituleasa. Cei doi au imortalizat momentul și l-au postat pe rețelele de socializare. Campionul, in varsta de 18 ani, are o relație stabila. David Popovici și iubita sa s-au pozat intr-o…

- Una dintre concurentele emisiunii Insula iubirii, din acest sezon, Bianca Giurca, a avut o reacție acida dupa ce s-a spus despre ea ca e materialista. Iubita lui Marius Moise a vorbit despre relația cu partenerul de viața.

- Intr-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, Cuza de la Noaptea Tarziu a facut dezvaluiri despre viața personala. Prezentatorul de la Neatza a vorbit despre viața personala, despre o posibila casatorie, și a raspuns și la intrebarea: ce planuri ai pentru vara asta?