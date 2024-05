Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproximativ 10 ani petrecuți in Gașca Zurli, actrița Veronica Caliman, cunoscuta de o țara intreaga drept Fetița Zurli, a decis sa paraseasca proiectul. Condusa de Mirela Retegan, Gașca Zurli se pregatea sa aniverseze 18 ani, insa mai multe demisii au facut ca proiectul sa se zdruncine din temelie.…

- In urma cu aproape doua luni, unii membri ai trupei Gașca Zurli, Ionuț Varodi („Bucatarașul Lulu”), Vero Caliman („Fetița Zurli”) și Razvan Marin (“Truli”), au decis sa nu mai faca parte din proiectul Mirelei Retegan. Deși toata lumea se aștepta ca Gașca Zurli sa nu mai existe, ei bine, lucrurile stau…

- Vero Caliman, actrița care a interpretat-o pe Fetița Zurli in „Gașca Zurli”, proiectul fondat de Mirela Retegan, anunța ca a pornit pe un nou drum profesional. S-a confesat in mediul online fanilor, care i-au aratat ca o sprijina. In urma cu trei saptamani, Vero Caliman și-a dat demisia din „Gașca Zurli”,…

- Dupa ce, timp de 15 ani, a fost „Fetița Zurli” care aducea zambete pe chipurile copiilor la spectacolele-fenomen susținute de „Gașca Zurli”, Vero Caliman (36 de ani) este la inceputul unui nou proiect.

- Pe pagina de socializare, Ionut Varodi, alias "Bucatarasul Lulu", a facut o postare despre Gasca Zurli, trupa pe care a parasit o alaturi de alti doi colegi ai sai, Vero Caliman si Razvan Marina."Bucatarasul Lulu", a fost cel de al doilea component al trupei Zurli care si a anuntat plecarea din trupa…

- Ies la iveala noi secrete din culisele celor trei plecari intempestive din Gașca Zurli. Ionuț Varodi, alias „Bucatarașul Lulu”, a facut dezvaluiri de senzație din sanul trupei pe care a parasit-o alaturi de alți doi colegi ai sai, Vero Caliman și Razvan Marina. Ce se intampla, practic, in Gașca Zurli,…

- Trei membri au parasit Gasca Zurli. Ce se intampla? Gașca Zurli, trupa care a devenit fenomen național, aduna mii de oameni la fiecare spectacol. Proiectul a fost fondat de Mirela Retegan in urma cu mai bine de cincisprezece ani și se bucura de un succes extraordinar. Trupa are personaje care iși pastreaza…

- Se destrama „Gașca Zurli”?!Nu mai puțin de trei membri de baza din trupa, fondata de Mirela Retegan, și-au anunțat plecarea, in doar o zi! Este vorba de: Vero Caliman, cunoscuta sub numele „Fetița Zurli”, Lulu Varodi, alias „Bucatatașul Lulu” dar și de Razvan Marin, interpretul personajului Truli, potrivit…