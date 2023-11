Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu a facut primele marturisiri despre divorțul de Catalin Dobrescu. Artista sufera foarte mult din dragoste și iși revine greu, deoarece a trecut puțin timp de cand ea și soțul ei au decis sa mearga pe drumuri separate. Iata ce declarații a facut celebra cantareața despre acest subiect!

- Vestea ca Rona Hartner a murit a adus multa suferința in sufletele celor care au iubit-o. Ozana Barabancea este copleșita de durere, dupa ce a primit tragica veste ca prietena și colega ei s-a stins din viața. Artista a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro.

- Dupa o perioada in care s-a tot zvonit ca s-ar fi desparțit, Izabela și Blaze au confirmat ca s-au desparțit. Vestea vine la doar o luna de cand au aniversat doi ani de cand s-au casatorit civil și la cateva luni distanța de cand au devenit parinți pentru prima data. Primele declarații ale foștilor…

- In urma cu o zi, Oana Radu a postat un mesaj cu privire la relația dintre ea și Catalin Dobrescu. Artista a confirmat ca nu mai este impreuna cu soțul ei, deși acum mai bine de o saptamani, partenerul cantareței ii facea declarații de dragoste și parea ca sunt mai fericiți ca niciodata.

- Dupa ce in ultima perioada au circulat mai multe zvonuri despre presupusul divorț dintre Oana Radu și soțul ei, Catalin Dobrescu, acum artista se confunda cu noi probleme. Cantareața le-a marturisit fanilor ceea ce-a pațit, insa se bucura ca a reușit sa rezolve cat mai repede situația.

- Detalii noi despre divorțul Oanei Radu. Se vorbește tot mai mult despre desparțirea vedetei, dupa doar trei ani de la casatorie. Artista și soțul ei au facut primele declarații despre presupusa separare, dupa ce au aparut mai multe zvonuri in ultima perioada. Oana Radu, primele declarații despre divorț…

- In ultimele zile circula tot mai multe zvonuri ca inca o desparțire a avut loc in showbiz. La trei ani de la nunta, cantareața Oana Radu și soțul ei, Catalin Dobrescu, s-ar fi desparțit. Semnele unei posibile separari sunt mai multe decat evidente, așa ca daca Oana Radu a preferat sa nu vorbeasca pana…

- In urma cu cateva momente, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, Alex Ashraf a facut primele și singurele declarații in urma divorțului de Oana Zavoranu! Fostul soț al vedetei a dat carțile pe fața și a spus tot adevarul. Iata ce a declarat!