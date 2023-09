Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au decis sa se desparta, iar cei doi sunt inca pe primele pagini ale ziarelor cu aceasta veste pe care au dat-o in urma cu cateva saptamani. Acum toata lumea se intreaba daca afaceristul iubește din nou și asta pentru ca a facut o postare pe rețelele de socializare.…

- Dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau pare sa fie tot mai activ pe paginile personale de socializare. Cu puțin timp in urma, afaceristul a publicat pe InstaStories o fotografie in care afișeaza un zambet larg, in descrierea careia a publicat un mesaj cu subințeles.

- E doar inca un hop in frumoasa lor poveste de dragoste sau e ruptura definitiva? Gabi Badalau și Bianca Dragușanu și-au spus adio dupa trei ani de relație tmultoasa, care a ținut prima pagina a tabloidelor. Temperamentala Bianca a devenit subiect de știri dupa ce l-ar fi prins pe Badalau ca o inșela,…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu și-au spus din nou „adio”! De ce au ales cei doi sa mearga pe drumuri separate, dupa trei ani de relație. Ce a declarat cunoscutul afacerist, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit, iar fosta soție a lui Victor Slav a confirmat asta, evitand sa dea detalii despre motivele care au dus la ruptura. In urma cu doar cateva luni, aceștia au fost la un pas de desparțire, insa au renunțat la idee.„Da, este adevarat. Nu simt nevoia sa dau…

- Prezenta recent la un eveniment monden din Capitala, Bianca Dragușanu a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri. Iubita lui Gabi Badalau a vorbit despre cea mai scumpa bijuterie pe care a primit-o! Bianca este o femeie greu de impresionat, insa se pare ca are o slabiciune atunci cand vine…

- Victor Slav a luat-o pe micuța Sofia Natalia de la mama ei, Bianca Dragușanu, și a dus-o cateva zile intr-o vacanța minunata in Bulgaria. Prezentatorul s-a impacat cu fosta iubita.Victor Slav și Bianca Dragușanu au impreuna o fetița superba, care locuiește cu mama ei. Dupa divorțul parinților, custodia…