- Tanara este foarte activa pe rețelele de socializare in promovarea mesajelor pro-Trump. Ea susține ca alegerile din Statele Unite ale Americii au fost fraudate și ca Donald Trump este adevaratul invingator."Vreau sa-l felicit pe președintele Donald Trump pentru uriașa victorie. Știm ca el a caștigat.…

- Christian Streich, antrenorul lui Freiburg, analizeaza situația exploziva din Statele Unite: „Acest om, Donald Trump, a fost sprijinit de așa-zisa inteligența de dreapta in tot ce a facut”. Fotbalul reacționeaza dupa ce partizanii radicali inarmați ai lui Donald Trump au asediat Capitoliul din Washington,…

- Mass-media ultraconservatoare minimizeaza gravitatea intruziunii sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump in Capitoliul de la Washington DC, evocand o furie legitima si acuzand, fara dovezi, extrema stanga ca s-a infiltrat in aceasta miscare, relateaza AFP.

- Viitoarele cladiri federale americane vor trebui sa fie "frumoase", construite de preferinta în stilul greco-roman clasic, a ordonat luni prin decret presedintele în exercitiu, Donald Trump, cu o luna înainte de încheierea mandatului sau, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Decretul…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care urmeaza sa intre în funcție pe 20 ianuarie, a anunțat luni ca va prezenta a doua zi dupa inaugurare planul sau detaliat pentru comerțul internațional, despre care a dat doar câteva indicii, potrivit AFP.Cu toate acestea, Biden…

- Tensiunile post-alegeri cresc in Statele Unite ale Americii. Chiar daca Joe Biden a castigat Georgia, primind astfel un avans electoral de 306 voturi, Donald Trump tot nu isi recunoaste infrangerea.

- Joe Biden si Donald Trump, care nu recunoaste victoria contracandidatului sau in alegerile prezidentiale din Statele Unite, au asistat miercuri in acelasi timp la doua ceremonii care i-au omagiat pe combatanti de Ziua Veteranilor, relateaza AFP. Presedintele ales, democratul Joe Biden, s-a deplasat…

- Organizația Națiunilor Unite, pe scurt ONU, implinește astazi 75 de ani. Pe 24 octombrie 1945 - China, Franța, Uniunea Sovietica, Marea Britanie, Statele Unite și multe alte state ratificau Carta ONU.