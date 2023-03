Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Giuseppe Conte, aflat in functie la inceputul pandemiei de COVID-19, este vizat de o ancheta pentru posibile neglijente in gestionarea acestei crize sanitare, a raportat presa miercuri seara, relateaza AFP.

- Intr-un discurs special sustinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, Liu a cerut in mod repetat tarilor sa imbunatateasca legaturile diplomatice, „pentru ”a proteja ferm pacea mondiala”. ”Trebuie sa renuntam la mentalitatea Razboiului Rece, sa incercam sa intelegem esenta lucrurilor din…

- Abdi Rahman Mahamud, directorul departamentului de alerta și coordonare a raspunsului al OMS, a declarat ca OMS lucreaza cu China pentru a gestiona riscurile de creștere din nou a COVID-19, pe masura ce oamenii calatoresc pentru sarbatorile de Anul Nou Lunar, dar raspunsul țarii continua sa fie afectat…

- Pentru prima oara, Institutul Național de Sanatate Publica a facut publica lista cu reacțiile adverse la vaccinul anti-Covid, detaliate pe patologiile provocate. Printre acestea regasim mii de cazuri cu tulburari psihice, tulburari ale sistemului nervos, precum și tulburari scheletice și ale țesutului…

- Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il lasam in urma. De ce? Pentru ca cele trei economii majore - SUA, UE si China - incetinesc toate simultan”, a declarat Georgieva in emisiunea ”Face the Nation” a CBS.In octombrie, FMI si-a redus perspectivele de crestere economica globala in 2023, reflectand…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat sambata ca "lumina sperantei este in fata noastra", intr-un moment in care tara sa se confrunta cu o explozie de cazuri de COVID-19, dupa ridicarea brusca a restrictiilor sanitare, informeaza AFP.

- Proiectul „Dotarea Spitalului Orașenesc Targu Lapuș in vederea creșterii capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, avand cod SMIS 140748, s-a implementat de beneficiarul Spitalul Orașenesc Targu Lapuș, in perioada 25.10.2021 – 31.12.2022. Obiectivul General: Obiectivul general al proiectului…