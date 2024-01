Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a facut un schimb de mesaje de felicitare cu omologul sau american, Joe Biden, cu ocazia celei de-a 45-a aniversari de la stabilirea relatiilor dintre Washington si Beijing si a subliniat ca respectul si cooperarea „sunt calea corecta” pentru ambele puteri de a avea relatii…

- Candidatii la presedintia Taiwanului s au confruntat sambata asupra relatiilor insulei cu China, in timpul unei dezbateri ce precede un scrutin urmarit indeaproape de Beijing si de Washington, informeaza AFP. Candidatii la presedintia Taiwanului s au confruntat sambata asupra relatiilor insulei cu China,…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a intalnit joi la Beijing cu președintele Consiliului European Charles Michel și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, aflați in China pentru a participa la cea de-a 24-a reuniune a liderilor China-UE. Dialogul la nivel inalt dintre liderii Chinei…

- Președintele SUA, Joe Biden, și-a reconfirmat punctul de vedere asupra președintelui Chinei comuniste, Xi Jinping, conform caruia liderul de la Beijing ar fi un dictator. Președintele Biden a susținut o conferința de presa imediat dupa ce s-a intalnit, in California, cu Xi Jinping. Un jurnalist l-a…

- Liderul de la Washington a avut miercuri discuții cu președintele chinez, Xi Jinping, aflat in vizita in Statele Unite. Dupa intalnirea cu Xi Jinping in California, Joe Biden a declarat miercuri ca il considera in continuare pe Xi Jinping un „dictator”, folosind o expresie care a provocat indignare…

- La invitația președintelui SUA, Joe Biden, președintele Chinei, Xi Jinping, a plecat, in seara zilei de 14 noiembrie, de la Beijing spre San Francisco. Cei doi lideri vor avea o intrevedere și vor participa la cea de-a 30-a reuniune informala a liderilor din cadrul Cooperarii Economice Asia-Pacific…

- Este o intalnire care, fara a fi un secret, este mult așteptata la nivel mondial, dat fiind scopul ei – calmarea relațiilor dintre cele doua țari ale lor și restabilirea dialogului. Nu vor fi excluse in cadrul convorbirilor lor și puncte de fricțiune precum situația Taiwanului. Reamintim ca aceasta…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a primit luni dimineața in Marea Sala a Poporului din Beijing reprezentanții unitaților selecționate din intreaga țara pentru aplicarea metodei de munca de la Fengqiao. Xi Jinping i-a incurajat sa acționeze in continuare pentru promovarea experiențelor de la Fengqiao…