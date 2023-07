X (Twitter) lansează oficial programul de recompensare a creatorilor de conţinut Dupa ce o prima runda de plati a fost deja facuta la inceputul lunii catre cativa creatori de continut, X (fosta Twitter) anunta lansarea oficiala la nivel global a programului de recompensare a creatorilor. Exista o serie de criterii pentru admiterea in noul program. Utilizatorii trebuie sa aiba cel putin 500 de urmaritori, peste 15 milioane de afisari in ultimele trei luni si sa fie abonati Blue. Ce nu spune compania lui Elon Musk este cum se calculeaza sumele platite creatorilor de continut. Singurul lucru pe care-l spune este ca, pentru realizarea unei plati, pragul minim este de 50 de dolari.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

