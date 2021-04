Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Raluca Olaru/Nadiia Kichenok (Romania/Ucraina) s-a calificat, vineri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA500 de la Stuttgart. Romanca si colega sa au invins in sferturi echipa Mona Barthel/Anna-Lena Friedsam (Germania), scor 6-3, 6-3, dupa In…

- ​​Perechea Simona Halep/Angelique Kerber (România/Germanina) s-a calificat în turul secund al turneului WTA 1.000 de la Miami.Halep si Kerber au învins, vineri, cu scorul de 7-5, 7-5, cuplul Elise Mertens/Aryba Sabalenka (Belgia/Belarus), cap de serie nr. 1.Meciul a durat o…

- ​Perechea Raluca Olaru/Nadiya Kichenok (România/Ucraina) s-a calificat în finala turneului de categorie WTA 500 de la Sankt Petersburg, cu premii totale de 565.000 de dolari.Principalele favorite au trecut în semifinale, cu scorul de 6-1, 7-5, de cuplul Monica Niculescu/Lesley…

- Perechea Raluca Olaru/Nadia Kichenok (Romania/Ucraina) s-a calificat in semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Sankt Petersburg, cu premii totale de 565.000 de dolari. Principalele favorite au trecut in sferturi, cu scorul de 6-3, 6-1, de cuplul Arina Rodionova/Rosalie…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa, luni, in prima runda a probei de simplu a turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, in timp ce Monica Niculescu s-a calificat in sferturile probei de dublu. Bogdan (28 ani, 99 WTA) a fost intrecuta…

- Perechea formata din Mihaela Buzarnescu și franțuzoaica Alize Cornet a fost invinsa de principalele favorite la caștigarea turneului, Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova, scor 5-7, 2-6, in semifinalele Gippsland Trophy. Dupa un prim set echilibrat, caștigat de cuplul ceh cu 7-5, Krejcikova si Siniakova…