- Jucatoarea de tenis Anett Kontaveit (Estonia) a invins-o sambata pe Marketa Vondrousova (Cehia), cu 6-3, 6-4, calificandu-se in finala turneului WTA 500 de la Moscova, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, transmite presa internationala. Anett Kontaveit, locul 20, WTA, favorita nr.…

- A trecut fara prea mari probleme de Simona Halep, dar nu va câștiga nici la Moscova primul titlu WTA al sezonului. Maria Sakkari a fost nevoita sa abandoneze în semifinale, dupa ce a jucat doar cinci game-uri cu Ekaterina Alexandrova.În momentul în care Alexandrova conducea…

- Anett Kontaveit s-a calificat, sâmbata, în finala turneului de categorie "WTA 500" de la Moscova. Jucatoarea din Estonia a învins-o în doua seturi pe Marketa Vondrousova, fosta finalista de la Roland Garros (2019).Kontaveit (20 WTA, cap de serie nr. 9) a obținut…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a fost invinsa de Maria Sakkari (26 de ani, 7 WTA), scor 4-6, 4-6, in sferturile de finala de la Kremlin Cup. A fost primul meci dintre cele doua jucatoare, potrivit gsp.ro . Pentru constanțeanca urmeaza participarea la Transylvania Open, turneu disputat la Cluj-Napoca,…

- Simona Halep, locul 19 WTA si cap de serie numarul 8, a fost invinsa, vineri, cu scorul de 6-4, 6-4, de Maria Sakkari din Grecia, locul 7 WTA si cap de serie numarul 3, in sferturile de finala ale turneului de la Moscova, Kremlin Cup. Simona Halep, cap se serie 8, a fost invinsa de favorita 3 a turneului…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza (5 WTA, favorita nr. 2) a fost eliminata vineri in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Moscova, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, dupa ce s-a inclinat in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, in fata estonei Anett Kontaveit (20 WTA,…

- Simona Halep, 30 de ani, 19 WTA, a invins-o, joi, pe Veronika Kudermetova, 24 de ani, 32 WTA, scor 6-1, 7-6, in optimile de finala ale turneului WTA Kremlin Cup, de la Moscova, Rusia, informeaza Gazeta Sporturilor.Partida dintre Simona Halep și Veronika Kudermetova a fost decisa in o ora și 44 de minute,…

- Elvetianca Belinda Bencic, locul 12 in ierarhia tenisului feminin, si grecoaica Maria Sakkari, locul 18, s-au calificat sambata in optimile de finala ale US Open. Belinda Bencic, campioana olimpica la Tokyo, a eliminat-o sambata pe americanca Jessica Pegula (25 WTA) dupa doua seturi, 6-2,…