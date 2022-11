Stiri pe aceeasi tema

Ucraina pare surprinsa de anunțul forțelor rusești de retragere din Herson. Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, anunța ca „Ucraina nu vede semne ca Rusia va parasi Hersonul fara lupta".

Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a opinat, joi, ca fortele ucrainene pot recuceri Hersonul de la fortele ruse - acestea fiind, probabil, cele mai optimiste declaratii de pana acum ale oficialului american, pe marginea campaniei din Herson, noteaza RADOR.

Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, sustine ca Rusia a mizat pe faptul ca Ucraina va cheltui mulți bani pentru a distruge dronele iraniene, insa, potrivit Kievului, Moscova a calculat greșit, scrie agenția de presa RBC, potrivit Rador.

Statele Unite au cerut vineri in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

Criticat pentru ca a afirmat ca pacea in Ucraina se poate obține doar prin negociere cu Rusia, ministrul Apraririi Naționale, Vasile Dincu, este confirmat chiar de Departamentul de Stat al SUA.

Kievul a anuntat vineri ca va "reduce semnificativ" prezenta diplomatica a Iranului in Ucraina ca masura de represalii pentru livrarile de arme catre Rusia, in ziua unui atac rus cu drona iraniana asupra orasului Odesa, in care a fost ucisa o persoana, informeaza AFP preluat de agerpres.

Oficiali instalati de Rusia in Ucraina au anuntat luni ca o racheta ucraineana a lovit un depozit de combustibil de la centrala nucleara Zaporojie, facand o gaura in acoperis, a informat agentia de presa RIA Novosti, preluata de Reuters, anunța Agerpres.

Statele Unite au respins luni cererea Ucrainei de interzicere generala a vizelor pentru rusi, declarand ca Washingtonul nu ar dori sa inchida caile spre refugiu pentru disidentii din Rusia si pentru altii vulnerabili la abuzuri ale drepturilor omului, relateaza marti Reuters.