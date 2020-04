WSJ: Nicaragua: Preşedintele a dispărut; soţia sa, vicepreşedinte, spune că virusul nu constituie o problemă În fotografie, câtiva copii stau în jurul unei mese pe plaja. Beau coca, saluta, glumesc. "Avem o tara unica... si cel mai bine este sa ne bucuram de ea împreuna cu familia!", scria Juan Carlos Ortega, fiul presedintelui Nicaraguei, într-un tweet cu imaginea copiilor lui, postat pe 4 aprilie.

În timp ce America Latina îsi închide portile în fata coronavirusului, Nicaragua adopta o pozitie izbitor de diferita si radicala - îsi îndeamna cetatenii sa iasa la plaja, sa se bucure de excursii si de serbarile din sezonul de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, in cazul in care autoritatile nu comunica despre situatia de la Spitalul Judetean din Suceava, social-democratii vor initia o comisie speciala pentru aflarea adevarului cu privire la acest subiect. "Ipocrizia trebuie sa aiba o limita.…

- Autoritatile din Prahova se confrunta cu o acuta criza de spatii pentru carantina. Proprietarii unitatilor hoteliere refuza sa cazeze romani recent intorsi din tarile ”rosii”, obligati sa stea in izolare institutionalizata timp de 14 zile.

- Reuniunea OPEC+ va fi amanata cu cateva zile. Țarile producatoare de petrol pregatesc o reducere fara precedent a producției, dupa ce prețurile s-au prabușit la 20 de dolari Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si Rusia au decis sa amane, cu cateva zile, o reuniune de urgenta a marilor…

- In adresarea din 25 martie, liderul rus a subliniat ca statul ar trebui sa acționeze cu anticipație, principalul obiectiv fiind viața și sanatatea oamenilor. Președintele a propus o serie de masuri pentru a reduce raspandirea bolii, precum și sprijin pentru cetațeni și intreprinderi. In…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a avut o reactie dura, pe Facebook, in urma nerespectarii recomandarilor facute de autoritati, privind izolarea la domiciliu. Tomac sustine ca, in lupta impotriva raspandirii infectiei cu noul coronavirus, ar trebui scoase Armata si Politia pe strada pentru a-i opri pe…

- Statele Unite ale Americii au suspendat vineri eliberarea vizelor obisnuite in toate tarile lumii pe fondul crizei sanitare provocate de COVID-19, a anuntat Departamentul de Stat, citat de France Presse, citata de Agerpres. "Toate intalnirile pentru vizele obisnuite de vizita sau de imigrare sunt…

- Premierul ceh Andrej Babis a subliniat vineri, la Bruxelles, ca un acord asupra viitorului buget al Uniunii Europene pentru 2021-2027 este posibil doar daca Suedia, Danemarca, Tarile de Jos si Austria isi schimba pozitia actuala, aceea de limitare a contributiei la 1% din PIB, transmite DPA.…

- Agentia germana de stiri dpa scrie ca 11 persoane au murit in urma unui atac, dar nu se stie daca bilantul include si cele doua trupuri din casa suspectului.. Politia a confirmat ca au fost mai multe victime in urma incidentului produs, miercuri seara, in orasul Hanau situat in apropiere de Frankfurt.…