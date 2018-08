Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta reuniune este o urmare a controversatului summit organizat in iulie la Helsinki intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin. Donald Trump si-a atras critici pentru ca a spus ca nu are motive sa creada propriile sale servicii de informatii mai mult…

- Volumul intitulat 'Fear: Trump in the White House', care va iesi de sub tipar la 11 septembrie, 'dezvaluie detalii fara precedent despre viata greu de suportat la Casa Alba sub conducerea lui Donald Trump si despre modul in care presedintele ia decizii pe teme majore de politica externa si interna',…

- Iata cum unul dintre „dușmanii” Europei se afla in vizita la Donald Trump si considerat din stat un bun prieten al Casei Albe. Conte și Trump și-au exprimat opinia comuna cu privire la mai multe domenii politice, inclusiv inchiderea granițelor respective pentru migranți și adoptarea unei poziții mai…

- Procurorul special Robert Mueller, insarcinat sa stabileasca daca a avut loc o complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane din 2016 studiaza tweet-urile sefului statului american in cadrul anchetei, dezvaluie The New York Times (NYT), relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins luni, la Helsinki, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump, in urma unui summit, acuzatii potrivit carora Moscova a cules informatii compromitatoare despre actualul locatar al Casei Albe sau despre membri ai familiei acestuia,…

- Donald Trump a cerut aliaților din NATO sa creasca la 4% din PIB cheltuielile pentru aparare. Președintele bulgar Rumen Radev a fost cel care a facut acesta dezvaluire, la finalul primei zile a summitului Alianței Nord-Atlantice de la Bruxeles . „Presedintele Trump, care a luat cuvantul primul, a ridicat…

- Presedintele Trump se indreapta spre summitul NATO care va avea loc miercuri la Bruxelles, avand un punct de discutii crucial: aliatii trebuie sa-si onoreze angajamentele privind cheltuielile pentru aparare. In acelasi timp, voci din toate zonele NATO se intreaba daca focalizarea unica a lui Trump asupra…

- Nu conteaza ca Putin a fost pana de curand practic un paria in Europa, dupa interventiile sale militare in Ucraina, Crimeea si Siria; dupa amestecul in alegerile europene si stradaniile de a incita revolte populiste de dreapta pe tot cuprinsul continentului, dupa poluarea mediului politic cu stiri false…