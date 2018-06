WOW! Arata incredibil la 50 de ani! Cine este cantareata faimoasa din anii ’90.

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a bucurat de experiența Asia Express și a caștigat competiția alaturi de buna sa prietena, Ana Baniciu, acum Raluka a luat o pauza de la concerte pentru a relaxa. Cantareața a plecat intr-o vacanța insorita alaturi de iubitul ei și a petrecut timpul la plaja, ori facand scufundari sau plonjand…

- Fanii incep sa speculeze ca cineva a calcat-o pe coada pe Demi Lovato dupa ce artista a inceput sa posteze o serie de tweet-uri indirecte. Demi Lovato a inceput de ieri sa amenințe subtil o persoana pe Twitter, transmițand in mod subtil ca acea persoana ar trebui sa iasa din viața ei. Cantareața și-a…

- Nicoleta Voica (62 de ani) este in culmea fericirii! Cantareața de muzica populara s-a indragostit lulea de Alin Bagiu (45 de ani) și urmeaza sa se casatoreasca. Barbatul nu este insa desparțit de soția lui, alaturi de care are un copilaș de patru ani. Dragostea nu are varsta! Nicoleta Voica este dovada…

- Anca Țurcașiu a fost nevoita sa plece de acasa cu treburi, insa a avut parte de un mic incident, amuzant insa. Anca Țurcașiu, care formeaza un cuplu de peste 20 de ani cu medicul Cristian Georgescu , este mereu pe drumuri din cauza meseriei de artista pe care o are. Anca Țurcașiu, care este mama unui…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a transmis un sensibil mesaj de condoleante in urma pierderii cantaretei de muzica populara Ionela Prodan. Actorul George Ivașcu, care in prezent este ministrul Culturii, a transmis un mesaj dupa moartea interpretei de muzica populara Ionela…

- Cum s-a schimbat Ionela Prodan in ultimul an. Ultimele imagini cu artista de muzica populara o arata extrem de schimbat, iar cei care și-o amintesc din perioada ei de glorie o recunosc cu greu. In februarie 2017, pe pagina de Facebook a Ionelei Prodan a fost postata ultima fotografie, iar in aceasta…

- Delia a povestit o intamplare amuzanta. Mai exact, cantareața s-a trezit cu un necunoscut in casa, crezand, de fapt, ca este o alta persoana pe care o aștepta. Cum credeți ca a reacționat vedeta și cine s-a dovedit a fi barbatul... „Eu stiu povestea la 10 minute dupa. Deci o familie primitoare. (...)…