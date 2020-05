Stiri pe aceeasi tema

- Americancele Sofia Kenin, laureata la ultimul Australian Open, si Sloane Stephens, castigatoarea US Open in 2017, vor participa la World Team Tennis, competitie pe echipe care va debuta pe 12 iulie intr-o statiune montana americana, in prezenta spectatorilor, informeaza AFP. Aceasta competitie, la care…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, locul 12 WTA, a declarat ca turneele de grand slam ar trebui anulate daca nu se pot desfasura cu spectatori, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Am varsta mea si, desigur, as dori sa joc un alt grand slam, dar daca este asa, mai degraba le-as anula",…

- Jucatoarea canadiana de tenis de origine romana Bianca Andreescu va participa la o competitie pe echipe care va incepe pe 23 iunie in orasul american Charleston, din Carolina de Sud, si se va disputa fara public, in conditiile pandemiei de coronavirus, scrie presa internationala. Printre cele 16 jucatoare…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat, astazi, ca Premier League se va relua cel mai probabil la data de 12 iunie, iar meciurile se vor disputa fara spectatori . Din ziua menționata de prim-ministru se vor putea desfașura evenimente cultural sportive la care nu va avea acces publicul larg.…

- Intrat intr o perioada de inactivitate cauzata de pandemia de coronavirus, fotbalul romanesc se va muta pentru moment in mediul online, acolo unde LPF si FRF vor organiza doua competitii de esports, informeaza FC Viitorul.Identic cu formatul fotbalului clasic, cu partide tur retur, incepand cu 16 aprilie…

- Baschetbalisti din NBA vor participa la o competitie esports in scop caritabil, castigurile urmand sa fie donate unei fundatii care sustine eforturile impotriva coronavirusului, relateaza Reuters.

- FRF a anuntat ca meciul Romaniei cu Islanda, din semifinalele barajului pentru EURO 2020, se va disputa fara spectatori. Guvernul din Islanda a interzis astazi evenimentele la care participa mai mult de 100 de persoane.Meciul din semifinalele barajului pentru EURO 2020 dintre Islanda si Romania,…

- Antoanela Manac se pregateste sa participe la o noua cursa de triatlon importanta, acolo unde tinteste un loc pe podium. Sportiva constanteana a plecat deja in Mexic, in orasul La Paz, acolo unde va lua startul la una dintre cele mai mari competitii de acest gen. Numele Antoanelei Manac apare deja pe…