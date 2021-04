Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in calitate de autoritate nationala pentru asistenta internationala in domeniul protectiei civile, va asigura vineri un transport cu 310.000 de masti de protectie FFP 2 catre Republica Serbia, in sprijinul…

- Cercetatorii Bitdefender au constatat ca numarul atacurilor cu amenințari informatice de tip ransowmare, care blocheaza accesul la datele oamenilor și apoi solicita recompensa, a urcat de aproape șase ori de la începutul pandemiei. Victimelor infectate cu ransomware li se solicita sume cuprinse…

- Maratonul de la Hamburg, calificativ pentru viitoarele Jocuri Olimpice si prevazut luna aceasta, se va desfasura in final la Enschede, in Olanda, in urma carantinei la care este supus orasul german din cauza coronavirusului, au anuntat miercuri organizatorii olandezi, citati de AFP. Data…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, marti, ca obiectivul este ca restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19 sa fie relaxate incepand cu luna iunie, in functie de stadiul infectarilor cu SARS-CoV-2. "Premierul a exprimat preocuparea care exista in cadrul Guvernului de…

- Slovenia vrea sa opreasca administrarea cu vaccinul AstraZeneca la persoanele sub 60 de ani. Ministerul Sanatații vrea sa vada daca investigațiile arata o legatura intre serul anglo-suedez și trombozele cerebrale care au aparut in mai multe țari.Grecia a anunțat ca va prelungi masurile impuse la cursele…

- Guvernanții au decis prelungirea unor masuri fiscale acordate firmelor și persoanelor fizice in pandemia de coronavirus, care expirau la 31 martie. In plus, se introduce și o noua facilitate, concomitent cu suspendarea unei alte masuri care produsese deja mari controverse. Astfel, potrivit OUG 19/2021,…

- DOCUMENT| Noi MASURI anti-COVID-19 impuse in Ciugud, Meteș, Pianu și Ponor, ca urmare a evoluției pandemiei: Decizia CJSU Comunele Ciugud, Meteș, Pianu și Ponor vor intra sub incidența unui nou set de restricții anti-COVID, din cauza evoluției pandemiei de Covid-19 pe teritoriul lor. Luand in dezbatere…

- O universitate din Hong Kong a renuntat, vineri, la o expozitie World Press Photo, cu cateva zile inainte de deschidere, invocand motive sanitare si de securitate, scrie AFP, informeaza News.ro. Decizia Baptist University intervine in contextul in care Beijingul si autoritatile locale au preluat…